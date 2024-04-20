“هسة كشوف الاسماء pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى تلك اللحظة لم يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 أو موعد الكشف عنها من قبل الجهات الرسمية، حيث يستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية الالاف الاسر في جميع المحافظات العراقية “الكرخ، النجف، الرصافة،…”، وتحديدا محدودي الدخل وكبار السن والفئات الاولى بالرعاية، واليكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الحصول على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتنزيلها على جهازك من خلال زيارة موقع وزارة العمل العراقية بعد أن يتم الانتهاء من اعمال الفحص واعتماد الكشوف رسميا من قبل السيد الوزير احمد الاسدي، واليكم خطوات تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf في جميع محافظات العراق:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختر اسم المحافظة القاطن بها المتقدم.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية واسم مقدم الطلب.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf، والتي يمكنك تحميلها في دقيقة على جهازك.

قم بفتح الكشوف والبحث عن اسمك لتعرف هل تم قبولك من المشمولين أم لا.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

كما أعلنت وزارة العمل العراقية عن شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024، وهي كما يلي: