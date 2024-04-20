بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشف أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة 2024 خلال الأيام السابقة، حيث يضم ذلك الكشف المستفيدين من هذا الدعم الذي تمنحه الدولة للفئات المستحقة فقط، فمن أجل مساندة المواطنين في مواجهة موجة غلاء الأسعار أطلقت تلك المبادرات، كما أتاحت الوزارة للمستفيدين الاستعلام عن أهليتهم بشكل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم أجمعه، وفرت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة 2024 إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة مظلتي، ولكي يتم إجراء ذلك يلزم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة من هنا .

تسجيل الدخول على المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

عقب الفراغ من كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم قم بالضغط على خانة التسجيل.

تحديد خيار الرعاية الاجتماعية، ومنها النقر على تبويب الأسماء المشمولة في دعم الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تدوين البيانات الشخصية واسم المحافظة التي ينتمي لها المستعلم.

أخيراً النقر على خانة استعلم، ومن ثم الانتظار لحين ظهور الكشف على الشاشة أمامك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والمعايير اللازم توافرها في المتقدم، وذلك حتى يتسنى له الانتفاع من هذه المنحة، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي: