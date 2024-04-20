موعد مباراة الترجي أمام صن داونز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الترجي أمام صن داونز، يستعد فريق الرتجي النوسي لمواجهة غريمه صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي سوف تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 على الملعب الأولمبي حماد العقربي، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري 2024.

موعد مباراة الترجي أمام صن داونز

يبحث عدد كبير من محبي ومشجعي الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الترجي أمام صن داونز والتي سوف تكون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، حيث يسعى الترجي التونسي أن يحقق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة سوف تقام على أرضه ووسط جماهيره، وأن يخطف بطاقة عبوره إلى الدور النهائي من البطولة قبل أن يشارك في مباراة الإياب أمام صن داونز يوم 26 أبريل الجاري، كما يأمل لاعبي الترجي أن يتخطى صن داونز وأن يصل إلى المباراة النهائية ليتمكن من خطف لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

ومن جهة أخرى يسعى فريق صن داونز أن يحقق الفوز وأن يعوض التعادل الذي خرج به أمام يانج أفريكانز خلال مباراتي الذهاب والإياب ليتمكن فريق برازيل إفريقيا من خطب بطاقة عبورهم إلى دور قبل نهائي من البطولة بعد أن حققوا الفوز على الفريق التنزاني بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الترجي وصن داونز على قناة بي إن سبورت 6 التي تعد واحدة من شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي: