قائمة مخالفات مرورية جديدة ومخالفات تصل عقوبتها لدفع 50 جنيها بقانون المرور 2024

يعد الالتزام بقوانين المرور أمرًا هام جدا وبالغ الأهمية لضمان سلامة الجميع على الطرق، حيث تُعتبر هذه القوانين مرجعًا أساسيًا للتحكم في سلوك القيادة وضمان سلامة الحركة المرورية، وفي إطار تنظيم القيادة وضبط سلوكها، تضمن القوانين المرورية تطبيق عقوبات على منتهكي القواعد المحددة، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والنظام على الطرق.

قائمة مخالفات المرور الجديدة

أعلن القانون المروري الحالي في المادة (74) فرض عقوبات على ارتكاب مخالفات مرورية، مع الالتزام بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد محددة في أي قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه

قيادة مركبة بسرعة دون الحد الأدنى المحددة، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور على الطريق.

استخدام قائد المركبة لها في أغراض غير ما هو مبين في رخصة القيادة.

عدم استخدام حزام الأمان من قبل قائد السيارة أو الركاب، وفقًا للشروط المحددة في اللوائح التنفيذية للقانون.

عدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة الواقية.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المناسب.

عدم تجهيز المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستخدام أو عدم وضعها في متناول السائق والركاب.

عدم تركيب لوحة معدنية صالحة للمركبة البطيئة، أو تغيير بياناتها أو لونها.

وفي النهاية يجب على كل فرد أن يكون مسؤولًا ويتحمل مسؤوليته تجاه الالتزام بقوانين المرور، وذلك لضمان سلامته الشخصية وسلامة الآخرين، فالالتزام بالقوانين والتحلي بالانضباط في القيادة يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق، ويعزز من تجربة القيادة الإيجابية للجميع.