الآن كل ما يخص امتحانات الدبلومات الفنية 2024/2023 والتي تنطلق 25 مايو القادم

عقد اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا هاما مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة وجميع المعنيين بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى جمهورية مصر العربية؛ وذلك بهدف التعريف بكافة التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023، وأيضا التوعية والتعريف بكافة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، في ضوء الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتي من المقرر أن تنطلق على مستوى الجمهورية الامتحانات التحريرية يوم 25 مايو المقبل.

امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل في أهميتها عن امتحانات الثانوية العامة

حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أن امتحانات الدبلوم الفنية لا تقل في أهميتها عن امتحانات الثانوية العامة، وأشار الوزير أن الوزارة تولى اهتمام كبير بها، مؤكدا على الإعداد الجيد لها، وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح، مع اتخاذ إجراءات صارمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسي 2023/2024.

مكافآت منتظرة لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد الوزير على موافقة رئيس مجلس الوزراء على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية وجميع المعاونين والعمال عن العام الماضي والعام الحالي، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

إجراءات ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية

واستعرض وزير التربية والتعليم جميع التعليمات والإجراءات التي تهدف إلى ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية والتي تشمل:

ضرورة تأمين اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.