شروط القبول في التجنيد الموحد عبر tajnid.mod.gov.sa وموعد التقديم “دليل شامل”

القبول في التجنيد الموحد يتم وفقا للشروط التي وضعتها وزارة الدفاع السعودي لكي يستطيع المتقدم الإلتحاق بالتجنيد، وقد أعلنت وزارة الدفاع أيضا عن موعد لتقديم لكل من ينطبق عليه الشروط المطلوبة والتقديم يكون بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على كل المتقدمين، لذلك تابعنا لكي تعرف تفاصيل أكثر حول التجنيد الموحد.

متى يفتح القبول في التجنيد الموحد ١٤٤٥-١٤٤٦؟

لكل الشباب الراغبين في التقديم في التجنيد الموحد، عليهم معرفة مواعيد الإلتحاق فيه والذي يبدأ من يوم الأحد 19 من شوال ويكون ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا، ويتم فتح رابط التقديم في التجنيد الموحد في هذا الموعد.

شروط القبول في التجنيد الموحد

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للتقديم في التجنيد الموحد ويجب توافرها في كل من الرجال والنساء وهي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويكون سعودي الأصل والمنشأ ويمنع من التقديم لمن نشأ وتربى في دولة أخرى.

حسن السير والسلوك والسمعة الجيدة.

عدم وجود أحكام قضائية ولا يكون لديه أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لا ينبغي أن يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن لا يعمل في أي جهة حكومية أو أي وظيفة أخرى.

في حالة زواج المتقدم أو المتقدمة يجب أن يكون من مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يكون المتقدم قد التحق في أي وظيفة عسكرية من قبل.

ينبغي اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية والبدنية التي يتم التقديم لها.

الطول المناسب للمتقدم لا ينبغي أن يكون أقل من 165 سم، وللنساء 155 سم.

يجب أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية.

خطوات التقديم في التجنيد الموحد

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمن يرغب في التقديم في التجنيد الموحد ويكون ذلك من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع التجنيد الموحد.

ننقر على قائمة الخدمات التجنيد الموجودة على المنصة.

من هذه القائمة يتم الضغط على الوظائف الشاغرة.

نحدد المؤهل الدراسي ونضغط على تقديم.

ندخل إلى النافذة الجديدة وترفق كل البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة.

تدرج الأوراق والمستندات المطلوبة.

في النهاية يتم الضغط على إرسال.

التخصصات المطلوبة للتجنيد الموحد

تتمثل التخصصات المطلوبة للرجال في الآتي:

التصوير الضوئي.

التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

الأجهزة والآلات المكتبية.

صيانة الحاسب وتمديد الشبكات.

نظام المعلومات الإدارية.

الهندسية الكيميائية.

تقنية الهندسة الميكانيكية.

إدارة سلسلة الإمدادات.

تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

التحقيق الجنائي – الهندسة الميكانيكية

القانون الخاص – هندسة الحاسب الآلي.

القانون الجنائي – هندسة الشبكات.

البرمجة وعلوم الحاسب – الصحة والسلامة المهنية.

تخصصات النساء



التصميم الجرافيكي والوسائط – الموارد البشرية.

إدارة الأعمال للتاريخ.

نظام المعلومات الإدارية باللغة الإنجليزية.

إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية والترجمة.

اللغة العبرية.

اللغة الأسبانية.

الإقتصاد العام.

العلوم السياسية.

الإعلام.

القانون الدولي.

البرمجة وعلوم الحاسب.

إدارة المشاريع.

التمريض.

العلوم والمعلومات.

العلوم الفارسية.

القطاعات العسكرية التي يتم الإلتحاق بها

لقد وضحت وزارة الدفاع السعودية القطاعات العسكرية التي يتم العمل لديها في حال قبول المتقدم في إحدى الوظائف العسكرية المتاحة من خلالها وهي كالآتي: