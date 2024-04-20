خبــر حلو اليـوم.. زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بدولة الجزائر بداية من هذا الموعد “يابختك لو منهم”

يتساءل الكثير من المواطنين الجزائريين حول رواتب المتقاعدين تلك الرواتب التي أعلنت عنها وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر، لا سيما أنها قد أوضحت أيضا لجميع المواطنين جدول زيادة الرواتب لهذا العام الجاري الا وهو عام 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي استجابة للأوامر الرئاسية الأخيرة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذلك قررت الحكومة تطبيق زيادة قدرها 5% للمتقاعدين.

رواتب المتقاعدين

بعد ما أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن تطبيق زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، وجدنا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين يرغبون في الزيادة المطبقة على رواتب المتقاعدين والتي بلغت 5% لمن تقل رواتبهم عن 20,000 دينار جزائري، أما إذا كان المتقاعدين تزيد رواتبهم عن هذا المبلغ فإنهم سوف يحصلون على زيادة في الرواتب أيضا ولكن تقدر بنسبة 4% فقط.

بالإضافة إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أوضحت أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات في شهر مايو القادم لعام 2024، وهذه الزيادات سوف تشمل أكثر من 150 ألف متقاعد في الجزائر.

جدول زيادات رواتب المتقاعدين 2024

بعدما تأكدنا من أنه سوف يتم تطبيق زيادة جديدة ومميزة في رواتب المتقاعدين تقديرا لدورهم الفعال في بناء الوطن خلال سنوات عملهم، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص المتقاعدين الجزائريين يتطلعون الآن لمعرفة الزيادة التي تضاف على المعاشات والرواتب الأساسية التي جاءت كالتالي: