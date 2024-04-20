“وظائف بالسعودية والقبض بالريال” تعرف على وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى موظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها في مدينة الرياض، حيث سنقوم من خلال الفقرات التالية تقديم كافة التفاصيل بشأن الوظائف الشاغرة بالهيئة.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تتطلب الوظائف التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، حملة درجة البكالوريوس أو الدرجات العلمية الأعلى في التخصصات التالية: الاقتصاد والعلوم الاقتصادية، الإحصاء، الرياضيات، إدارة الأعمال، والتخصصات المعادلة لها.

كيفية التقديم للوظائف الشاغرة

يتطلب من المتقدمين إرفاق جميع المستندات والشروط المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المتاح على من خلال الرابط التالي على موقع الهيئة الخاصة يالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.

شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

للعمل في الهيئة، يجب على المتقدمين أن يكونوا سعوديين الجنسية وأن يستوفوا الشروط الأخرى المحددة، بما في ذلك التخصص الدراسي المطلوب، يتم اختيار المتقدمين المؤهلين بناء على مقابلة شخصية ونجاحهم فيها، ويجب أن يكونوا صحيا وبدنيا مناسبين للوظيفة وأن يتقنوا استخدام البرامج الحسابية.

أهداف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى جمع الزكاة وتحصيل الضرائب وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وتقديم الخدمات والدعم للمكلفين ومراقبة ومتابعة الالتزام بالواجبات المالية.

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