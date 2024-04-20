“سعره نزل النص” اسعار البصل اليوم في الاسواق + سوق العبور.. موسم جديد كله بشاير

اسعار البصل التي سجلت تراجع في سعرها اليوم خاصة بعد الارتفاع الكبير التي شهدته اسعار البصل في الآونة الأخيرة سجلت اليوم تراجع في سعرها، بحيث سجل سعر جملة 7 و9 جنيهات للكيلو، وبناء على ذلك فإن طرحه للمستهلك بسعر 11 جنيه للكيلو، أما بالنسبة لسعر البصل الأخضر فإن سعره في الأسواق يبلغ 5و6 جنيهات بحسب ما يتم بيعه للمستهلك.

اسعار البصل

اسعار البصل التي سجلت تراجع في سعرها تلك الأيام وهو بناء على زيادة الرقعة المزروعة بالبصل بالنسبة للأراضي الزراعية، ولذلك فإن زيادة المعروض سينتج عنه تراجع السعر، كما أنه نتيجة لذلك فإن الناتج المحلي زاد بشكل كبير مما نتج عنه وجود فائض في البصل سيتم تصديره للخارج، بالإضافة إلى بدء موسم حصاد البصل وهو ما ينتج عنه زيادة المعروض في السوق بنسبة كبيرة مما ينتج عنه تراجع سعر البصل في السوق.

وبناء على ذلك تم الإعلان من قبل الإدارة المركزية للتجارة الخارجية عن إلغاء العمل بالقرارين الوزاريين رقم 349 و 501 الصادرين لعام 2023 وينصان على حظر تصدير البصل، ولم تصدر أي قرارات وزارية جديدة تحظر تصدير البصل.

اسباب قرار حظر تصدير البصل

بعدما تم الإعلان عن تراجع اسعار البصل وطرحه في السوق خاصة مع زيادة المعروض بشكل كبير وقرب قدوم موسم البصل مما يزيد نسبة البصل في السوق بشكل كبير، وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرار مع نهاية عام 2023 بحظر تصدير البصل، وذلك بناء على قفزات أسعاره التي وصلت ل 8 جنيه للكيلو حتى وصل ل 30 جنيه، وارتفع في سوق الجملة إلى 15 جنيه حتى وصل إلى يد المستهلك بسعر 40 جنيه مما نتج عنه رفع السعر بشكل كبير وحدوث قفزة كبيرة في أسعار البصل بشكل مبالغ فيه لذلك صدر قرار بوقف تصدير.