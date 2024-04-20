“الأحوال المدنية” خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر absher.sa وشروط التجديد

نظرًا لوجود العديد من التساؤلات من قبل لجميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر وكيف يتم التسجيل قامت الأحوال المدنية بالسعودية بتوفير الطرق الإلكترونية البسيطة التي تسهل عملية تجديد بطاقة الهوية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة بالإضافة إلى بعض الخدمات الحكومية المختلفة التي توفر الوقت والمجهود المبذول الذي قد يتم من قبل جميع المواطنين.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم القيام بها من قبل جميع المواطنين عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر، وتتضح هذه الخطوات فيما يلي:

يتم الإنتقال إلى الموقع الرسمي منصة أبشر . لابد من النقر على أيقونة “أبشر أفراد” للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول. يتم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية كاسم مستخدم وكلمة المرور المعتمدة. بعد تسجيل الدخول يتم التوجه إلى خدماتي الواردة في الشريط العلوي للصفحة الرئيسية. يجب اختيار “خدمات الهوية الوطنية” من القائمة المنسدلة، ثم “تجديد الهوية الوطنية”. التأكد من مطابقة المواصفات المطلوبة لصورة بطاقة الهوية الوطنية التي ترغب في تجديدها. يجب الضغط على تبويب “متابعة” ومن ثم الزر المخصص لإرفاق صورة البطاقة مع الإنتباه إلى شروط رفع الصورة مثل صيغتها JPEG وعدم تجاوز حجمها لميجابايت وأبعادها 640*480 بكسل. يتم النقر على أيقونة “التالي” وتحديد العنوان بدقة. اختيار طريقة الدفع المناسبة بعد استعراض رسوم تجديد بطاقة الهوية. الضغط على تبويب “التالي” وإدخال كود التحقق المرسل عبر رسالة نصية على هاتفك ثم الضغط على زر “تأكيد”. ستتلقى رسالة تأكيد نجاح تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

رسميا .. استخراج بطاقة الهوية الوطنية اختياريًا من سن ٦ سنوات وحتى ١٥ سنة. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) April 19, 2024

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر

هناك بعض الشروط المحددة والتي لابد من توافرها من أجل إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر، وتتضح هذه الشروط فيما يلي: