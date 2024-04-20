احصل على 15000 د.ج.. عند التسجيل في منحة البطالة anem.dz والشروط المطلوبة

تعد منحة البطالة من أهم المنح التي وفرتها الحكومة الجزائرية للمواطنين العاطلين عن العمل حيث يمكن التقديم عليها من خلال وكالة التشغيل في الجزائر، لكن يجب توافر عده شروط أهمها ألا يكون المتقدم عاملًا بإحدى القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما، سنذكر اهم المستندات المطلوبه للتقديم

طريقة التسجيل في منحة البطالة

يمكن التسجيل في منحة البطالة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التشغيل بالجزائر، واتباع الخطوات هو ما سنذكره فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة التشغيل بالجزائر.

من ثم يتم ملء البيانات المطلوبة من المتقدم.

بعد ذلك يتم الضغط على زر منحة البطالة.

من ثم سيظهر نموذج خاص بالمنحة يتم ملؤه وإدخال اسم الطالب، والرقم التعريفي الخاص به.

بعد ذلك يتم الضغط على زر إرسال طلب والإنتظار حتى يتم الرد من قبل الجهات المعنية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

صرحت الحكومة الجزائرية عن المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، وهو سنتعرف عليه فيما يلي:

صورة البطاقة الوطنية.

كذلك بطاقة تعريف ميلاد.

إلى جانب نسخة للشهادة التعليمية.

إلى جانب صك بريدي.

إلى جانب كتابة نموذج طلب التسجيل بالمنحة.

كذلك يلزم توافر شهادة من السجل المدني.

أهم الشروط المطلوبة لمنحة البطالة 2024 بالجزائر

يوجد عدة شروط يجب توافرها من أجل التقديم في منحة البطالة بالجزائر، نذكرها فيما يلي: