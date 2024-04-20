“التعليم” تسجيل دخول تكافل الخيرية للطلاب خطوة بخطوة عبر stud.takaful.org.sa

تسجيل دخول تكافل الخيرية تعد من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من قبل جميع أولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبناءهم في المؤسسة بهدف الحصول على الدعم المقدم لهم من قبلها والهدف منها هو استهداف بعض الفئات المحددة من الطلاب في جميع المراحل وخاصة من ذوي الإحتياجات والإعاقات وهو ما ينتج عنه توفير الدعم المادي الكامل لهم وكذلك تقديم العديد من الخدمات الأخرى التي تسهل عليهم الكثير في العملية التعليمية.

خطوات تسجيل دخول تكافل الخيرية

يمكن لجميع الفئات المحددة من الطلاب أن يقوموا بالتسجيل المباشرة في تكافل الخيرية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتضح فيما يلي:

يتم تسجيل دخول تكافل الخيرية من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص.

بعد ذلك يتم اختيار “بوابة الطلاب مباشرة”.

لابد من القيام بإدخال جميع المعلومات المحددة عن النفاذ الوطني الموحد وذلك بشكل دقيق.

يتم اختيار القسم الخاص بتكافل طلاب وذلك من خلال القائمة المنسدلة في الأعلى مباشرة.

بعد ذلك يتم اختيار “تقديم” ومن ثم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب الذي يتم تسجيله بدقة.

لابد من الموافقة مباشرة على جميع القواعد والشروط المحددة من قبل المؤسسة من خلال الضغط على “موافق”.

يتم الضغط على كلمة تسجيل ويتم الإنتظار حتى إتمام العملية.

يمكن القيام بالإستعلام مباشرة عن إتمام التسجيل في تكافل وكذلك النتائج الخاصة بالطالب في وقت آخر من خلال زيارة الموقع مباشرة.

شروط التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من أجل تسجيل دخول تكافل الخيري والتي يمكن من خلالها إمكانية التسجيل بسهولة، وتتضح هذه الشروط فيما يلي: