متّع طفلك بأجمل الكرتون.. تردد قناة 4Kids TV فور كيدز الجديد 2024 على النايل سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة 4Kids TV فور كيدز الجديد 2024، حيث أن هناك العديد من قنوات الأطفال التي تقدم محتويات رائعة ومفيدة ومسلية، فمن ضمن هذه القنوات هي قناه فور كيدز التي بدأ البحث عن ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات للعام 2024، نظرا لأهميتها الكبيرة وهى من اهم القنوات الرائدة التي توفر محتوى تربوياً فريداً للصغار وتتمتع بمتابعة واسعة بين الأطفال في حول العالم

تردد قناة 4Kids TV فور كيدز الجديد 2024

توفر قناة فور كيدز عدد واسع من الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال والبرامج التي تتميز بالتنوع للصغار، مما يجعلها ملائمة لكافة الأعمار المختلفة، وفي الفقرات القادمة، سنذكر التردد الحديث لقناة فور كيدز والذي يمكن الإمساك به عبر القمر الصناعي نايل سات لعام 2024:

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الجديد: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة فور كيدز

يمكنك ضبط تردد قناة فور كيدز باتباع الخطوات الآتية:

قم بتشغيل جهاز التحكم للرسيفر بالنقر على زر القائمة.

انقر على خيار التحميل بطريقة يدوية لكي تقوم بإدخال التردد الجديد.

اضغط على القمر الاصطناعي “نايل سات” لتلقي البث التلفزيوني للقناة.

أدخل التردد الجديد لقناة أطفال فور كي واضبط كلاً من الاستقطاب، سرعة الترميز، ومعامل تصحيح الأخطاء.

انقر فوق مربع البحث وتحلى بالصبر لبعض الوقت انتظاراً لإتمام عملية البحث عن القناة المضافة حديثاً.

يمكنك تحميل القناة وتخزينها ضمن التسلسل الذي تفضله من أجل تجربة مشاهدة ممتعة.

مميزات قناة فور كيدز 2024

تبرز قناة فور كيدز بخصائص عدة تميزها عن باقي قنوات الصغار: