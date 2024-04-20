6 ابتدائي .. اعلان جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2024 من وزارة التربية العراقية

البحث عن جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2024 مكثف خلال الساعات الماضية، بعد تحديد الوزارة لموعد امتحانات الدور الأول لكافة الصفوف في العراق، ومن الضروري أن يستغل الطلبة الأيام القليلة الماضية في المراجعة لتحصيل أعلى الدرجات، وتحقيق المستوى المرغوب والانتقال إلى المرحلة المتوسطة والإعدادية.

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات السادس الابتدائي بالعراق 2024، للدور الأول من الترم الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024 والذي يشمل الامتحان في 7 مواد دراسية، يدرسها الطالب طيلة استمرار السنة الدراسية وقد تم توزيع المواد حتى لا يشعر الطلبة بالضغط فقد تم تحديد مادة واحدة لكل يوم، وعلى جميع الطلبة الإطلاع على ترتيب الجدول المعلن من الوزارة حتى يتم وضع جدول المذاكرة المناسب مع توزيع الامتحانات كالتالي:

يجرى يوم الأحد 12 مايو عقد امتحان مادة التربية الدينية.

يجرى يوم الاثنين 13 مايو عقد امتحان مادة اللغة العربية.

يجرى يوم الثلاثاء 14 مايو عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يجرى يوم الأربعاء 15 مايو عقد امتحان مادة الرياضيات.

يجرى يوم الخميس 16 مايو وعقد امتحان مادة الاجتماعيات.

يجرى يوم السبت 18 مايو وعقد امتحان مادة العلوم.

يجرى يوم الأحد 19 مايو عقد امتحان مادة اللغة التركمانية.

موعد امتحانات السادس الابتدائي بالعراق 2024

حددت وزارة التربية في العراق موعد امتحانات السادس الابتدائي للعام الحالي الدور الأول، لكل من التعليم المسرع والدراسات العربية والكردية والتركمانية، والتي تبدأ 12 مايو القادم وتنتهي 19 من مايو بامتحان مادة اللغة التركمانية للدراسة الأجنبية والتركمانية، ولا يخضع طلاب الدراسة العربية والدراسة الكردية إلى امتحان مادة اللغة التركمانية، وقد دونت الوزارة عدة ملاحظات في الجدول المعلن، منها في حالة وجود عطلة رسمية داخل الجدول الامتحاني يتم ترحيل الامتحان إلى اليوم التالي.