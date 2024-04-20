وزارة التربية العراقية تعلن عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول امتحانات نهاية السنة بالعراق

يعيش كل الطلاب في العراق حالة القلق والتوتر خاصة بعد قيام وزارة التربية بإعلان جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، حيث يعمل الطلبة على قدم وساق من أجل استغلال المدة المتبقية على أمثل وجه في المذاكرة وحفظ ما تبقى من المنهج والتركيز على نقاط الضعف، وتقوم الأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة في المنزل حتى يستفيد الطلاب من الوقت بالطريقة الصحيحة.

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول

تحرص وزارة التربية العراقية على إعلان جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، قبل الامتحانات بمدة كافية تمنح الطلبة فرصة التركيز في المذاكرة، حيث يعد السادس الاعدادي من السنوات الهامة التي لها دور كبير في تحديد مسار الطالب فيما تبقى من مشواره العلمي، وقد وضعت الوزارة جدول الامتحانات مع مراعاة تحديد مادة دراسية فقط في كل يوم، ومن ثم يتمكن الطالب من التركيز في هذه المادة وقد وزعت المواد الدراسية المقررة على سبعة أيام كما يلي:

اليوم الأول: الأحد 12 مايو مادة التربية الدينية.

اليوم الثاني: الاثنين 13 مايو مادة اللغة العربية.

اليوم الثالث: الثلاثاء 14 مايو مادة اللغة الإنجليزية.

اليوم الرابع: الأربعاء 15 مايو مادة الرياضيات.

اليوم الخامس: الخميس 16 مايو مادة الاجتماعيات.

اليوم السادس: السبت 18 مايو مادة العلوم.

اليوم السابع: الأحد 19 مايو مادة اللغة التركمانية.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024

يبحث جميع الطلاب المقيدين في الصف السادس الاعدادي في كل مدارس للجمهورية العراقية، عن موعد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية، وقد صرحت الوزارة أن بداية الامتحانات تكون خلال شهر مايو القادم، وتحديدا يوم الأحد 12 مايو 2024 وتنتهي الامتحانات يوم 19 مايو 2024.