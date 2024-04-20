رسميا .. جدول وموعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 من وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

في مثل هذا الوقت من كل عام يستعد طلاب الصف السادس الإعدادي لخوض الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، من خلال مذاكرة المناهج العلمية المقررة ومراجعة الدروس أكثر من مرة، والتدريب على حل نماذج الأسئلة التي وردت فى امتحانات السنوات السابقة، لذلك تحرص وزارة التربية والتعليم في العراق على تحديد موعد، امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 قبل الامتحانات بمدة كافية تكفي استعداد الطلبة.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 رسميا، في كل المديريات التعليمية داخل المحافظات العراقية حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق الثاني غير من مايو القادم، وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة مع مراعاة وجود عطلات رسمية يوم الجمعة، على أن يكون اليوم الأخير للامتحانات يوم الأحد الموافق التاسع عشر من ذات الشهر، ويخوض كل من طلاب الصف السادس الاعدادي امتحانات 6 مواد دراسية وهي التربية الدينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات ومادة العلوم والاجتماعيات، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الساعة 8:00 صباحا بتوقيت بغداد.

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الجدول كما يلي: