رسمياً .. اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الشهادة الاعدادية في بعض المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 يبحث عنه ملايين الطلاب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يقترب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وفي السطور التالية نعرفكم على جدول الاختبارات في بعض محافظات الجمهورية كما نوضح جدول اختبارات الشهادة الأزهرية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

قامت العديد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024،ونوضح في السطور التالية الجدول الخاص بالشهادة الإعدادية في محافظة الغربية وهو كالآتي:

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: اختبار اللغة العربية ومادة الخط.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 م: اختبار في الجبر والإحصاء واختبار التربية الدينية.

يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 م: اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 م: اختبار مادة الهندسة واختبار مادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 م: اختبار في اللغة الإنجليزية واختبار الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 م: اختبار مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري

وفي السطور التالية نوضح جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 التعليم الأزهري وهو كالتالي: