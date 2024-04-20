من هم الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي ؟ “التعليم السعودي يوضح”

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 1446 هناك العديد من التساؤلات من قبل جميع المواطنين حول الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي، حيث كانت وزارة التعليم السعودي قد أعلنت عن وجود بعض الفئات من الطلاب التي سوف يتم إعفاؤهم من دفع رسوم النقل، وذلك بهدف تخفيف العبء عليهم وهو ما تسبب في وجود العديد من التساؤلات من الفئة المستهدفة من هذا الإعفاء، وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة كما أننا سوف نوضح كيفية التسجيل فيه من قبل هؤلاء الطلاب.

الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي

هناك بعض التساؤلات التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة حول الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي وكذلك كيفية معرفتهم، لذلك قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح وجود بعض الفئات المستهدفة من هذا الإعفاء وهم.

الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 18عامًا.

وكذلك الطلاب الذين تجاوزت ال 18 عامًا ويتم تعليمهم في الصف الثاني عشر.

وكذلك الأشخاص الذين هم في التعليم الخاص وهو ما يعمل على تقديم الدعم لهم بصورة كاملة.

والطالبة والطالبات من ذوي الإعاقة.

أبناء الأسر التي يشملها الضمان الإجتماعي.

رسمياً .. إعفاء الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم خدمة النقل المدرسي. — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 20, 2024

خطوات التسجيل في الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

هناك بعض الخطوات الهامة التي لابد من اتباعها من أجل التسجيل في الإعفاء من رسوم النقل المدرسي في حال توافر الشروط المطلوبة، وتتضح هذه الشروط فيما يلي: