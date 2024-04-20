من هم الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي ؟ “التعليم السعودي يوضح”
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 1446 هناك العديد من التساؤلات من قبل جميع المواطنين حول الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي، حيث كانت وزارة التعليم السعودي قد أعلنت عن وجود بعض الفئات من الطلاب التي سوف يتم إعفاؤهم من دفع رسوم النقل، وذلك بهدف تخفيف العبء عليهم وهو ما تسبب في وجود العديد من التساؤلات من الفئة المستهدفة من هذا الإعفاء، وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة كما أننا سوف نوضح كيفية التسجيل فيه من قبل هؤلاء الطلاب.
الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي
هناك بعض التساؤلات التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة حول الطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي وكذلك كيفية معرفتهم، لذلك قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح وجود بعض الفئات المستهدفة من هذا الإعفاء وهم.
- الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 18عامًا.
- وكذلك الطلاب الذين تجاوزت ال 18 عامًا ويتم تعليمهم في الصف الثاني عشر.
- وكذلك الأشخاص الذين هم في التعليم الخاص وهو ما يعمل على تقديم الدعم لهم بصورة كاملة.
- والطالبة والطالبات من ذوي الإعاقة.
- أبناء الأسر التي يشملها الضمان الإجتماعي.
رسمياً ..
إعفاء الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم خدمة النقل المدرسي.
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 20, 2024
خطوات التسجيل في الإعفاء من رسوم النقل المدرسي
هناك بعض الخطوات الهامة التي لابد من اتباعها من أجل التسجيل في الإعفاء من رسوم النقل المدرسي في حال توافر الشروط المطلوبة، وتتضح هذه الشروط فيما يلي:
- أولًا لابد من القيام بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم السعودية .
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول مباشرة إلى المنصة عن طريق الحساب الخاص بك وفي حال عدم امتلاك حساب يمكن إنشاء آخر جديد.
- لابد من القيام باختيار القسم الخاص بخدمة النقل المدرسي والتي تتواجد مباشرة في القائمة.
- يجب اختيار الطلاب للنقل المدرسي وذلك للعام القادم.
- بعد ذلك يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بشكل دقيق والتي تشمل الإسم وكذلك رقم الهاتف وغيرها.
- عقب إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها يتم استكمال العملية.
- لابد من الموافقة على القواعد والضوابط التي تم تحديدها من أجل استكمال عملية التسجيل.
- في حال وصول الرمز الخاص على الهاتف يتم إدخاله بشكل صحيح ويتم الإنتظار حتى يتم تأكيد عملية الإستلام.
- بعد إتمام السداد يتم استلام فاتورة تؤكد إتمام العملية بنجاح ومن ثم تقديمه في أي فرع بنكي.
- يتم الإنتظار حتى يتم معرفة قبول الطلب أو رفضه.