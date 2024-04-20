سجل بالرقم القومي هتاخد 1000 جنيه.. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024 رغم انتهاء صرفها منذ عدة سنوات وكان موعد صرفها جاء بناءاً على توجيهات رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين من العمالة الغير منتظمة الذين يعملون في البناء والورش وما شابه، وقد تم تقدير المنحة بقيمة 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر ومع استمرار الوضع الوبائي وسوء المعيشة لدى المواطنين إصدار مجلس الوزراء بيان رسمي بمد فترة الصرف الاستثنائية لمنحة العمالة الغير منتظمة 6 أشهر بدلاً من 3 ويحصل المواطن على مبلغ 500 جنيه لمدة سنتين أشهر يصل الاجمالي 3000 جنيه،

وخلال الآونة الأخيرة كثرت الأخبار والأقاويل بين الناس في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن إعادة فتح التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة 2024 لكن بمبلغ 1000 جنيه ويرغب المواطن معرفة الحقيقة لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

هناك قوانين وقواعد عامة تسير عليها القوى العاملة ولن تعلن عن أي خبر إلا بعد التحقق منه والحصول على الموافقة من مجلس الوزراء، وهذا ما حدث بالفعل فترة صرف المنحة في المرة الأولى سنة 2020، لكن لم تصدر وزارة العمل خلال هذه الفترة أي تصريحات جديدة عن وجود منحة بقيمة 1000 جنيه بل قامت بنفي الأخبار المتداولة وأكدت أن هناك صفحات مجهولة على فيس بوك تنشر اخبار كاذبه تروج للشائعات عليكم توخي الحذر منها وعدم منح أي شخص بيانات شخصية او الضغط على الروابط التي يمكن أن تشكل خطرا على معلومات حسابك.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

بعض المواطنين ليس لديهم أي فكرة عن كيفية الاستعلام والتسجيل في من العمالة الغير منتظمة ولذلك نوضح لكم خطوات الاستعلام لكي نوفر عليكم الوقت والمجهود