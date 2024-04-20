“مرح وفرح” أحدث تردد قناة كراميش للأطفال وأجمل الأغاني والشخصيات

تردد قناة كراميش للأطفال يعد من أهم الترددات التي يرغب الجميع في معرفتها في الوقت الحالي وذلك بسبب كون قناة كراميش من أهم القنوات التي تمتلك العديد من المشاهدين الأطفال وذلك بسبب المميزات المختلفة التي تتسم بها وما تقدمه من محتويات كرتونية متنوعة بين الأناشيد المميز وكذلك البرامج المفيدة التي يمكن من خلالها استفادة جميع الأطفال، لذلك تعد أحد أهم القنوات المميزة على الإطلاق والتي يتم تغيير ترددها من وقت لآخر بهدف إضافة المزيد من التطورات التي تحقق المتعة لجميع المشاهدين.

نبذة عن قناة كراميش للأطفال

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال في العالم العربي، وتأسست قناة كراميش في عام 2009، وتتخصص في عرض برامج ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال من جميع الأعمار حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم القنوات التي تهتم بتقديم محتوى عربي مميز ومناسب للأطفال، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية مثل الرسوم المتحركة، الألعاب التعليمية، الأغاني الخاصة بالأطفال، والعروض المسرحية المصغرة يمكنك متابعة كراميش على الفيسبوك من هنــــــــا أو متابعتها على اليوتيوب من هنــــــــــا .

تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات

يختلف تردد قناة قناة كراميش للأطفال من وقت لآخر نتيجة بعض العوامل المختلفة التي تساهم في تطويرها، ويتضح تردد القناة على قمر نايل سات فيما يلي:

تردد القناة على قمر نايل سات هو 11603 .

. معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب يكون أفقي.

تردد قناة كراميش للأطفال على قمر عرب سات

يختلف تردد قناة كراميش للأطفال على قمر عرب سات باستمرار نتيجة إجراء بعض التغييرات، ويتضح ترددها فيما يلي:

تردد القناة على قمر عرب سات هو 11390.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب يكون رأسي.

معامل تصحيح الخطاً 5/6.

برامج قناة كراميش للأطفال

هناك العديد من البرامج المختلفة التي تقوم بعرضها قناة كراميش والتي تتسم بالتنوع في المحتوى مما يجعلها أكثر أفاده بالنسبة لجميع الأطفال والتي تتضمن بعض البرامج التي تحمل معاني تعليمية مفيدة والتي تتناسب مع جميع الأعمار التي تقوم بالمشاهدة، وتتضح أهم هذه البرامج فيما يلي: