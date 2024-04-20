“ياترى الدهب وصل كام؟”.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر

يعد الذهب من أهم الأصول الاستثمارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، حيث ينظر العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات السوق، هو نفس الحال في مصر، وبالنسبة لمعاملات اليوم وبعد حالة الارتفاع التي شهدا أسعار الذهب مع الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد سعر الذهب خلال معاملات منتصف اليوم السبت 20 أبريل 2024،حالة من الاستفرار في الأسعار داخل الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3265 جنيهًا للبيع، و3245 جنيهًا للشراء.

تعرف سعر الذهب اليوم السبت في مصر لحظة بلحظة

حسب تقارير أسواق الصاغة المصرية، فإن سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 20 أبريل 2024 كان على النحو التالي:

– سعر جرام الذهب عيار 24 كان حوالي 3731.5 جنيهًا للبيع و 3708.5 جنيهًا للشراء.

– سعر جرام الذهب عيار 22 كان حوالي 3420.5 جنيهًا للبيع و 3399.5 جنيهًا للشراء.

– سعر جرام الذهب عيار 21 كان حوالي 3265 جنيهًا للبيع و 3245 جنيهًا للشراء.

– سعر جرام الذهب عيار 18 كان حوالي 2798.5 جنيهًا للبيع و 2781.5 جنيهًا للشراء.

– سعر جرام الذهب عيار 14 كان حوالي 2176.75 جنيهًا للبيع و 2163.25 جنيهًا للشراء.

– سعر جرام الذهب عيار 12 كان حوالي 1865.75 جنيهًا للبيع و 1854.25 جنيهًا للشراء.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فكان حوالي 26120 جنيهًا للبيع و 25960 جنيهًا للشراء.

بعض المعلومات الإضافية التي تؤثر على أسعار الذهب

– العوامل المؤثرة على أسعار الذهب: هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على سعر الذهب. وتشمل هذه ديناميات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات البنك المركزي، وأسعار الفائدة، وتقلبات العملة، ومعنويات المستثمرين. وأي تغييرات في هذه العوامل يمكن أن تؤثر على سعر الذهب.

– درجات الذهب ونقائه: يقاس الذهب عادةً بالقيراط (k) أو النقاء. القيراط هو مقياس لنقاء الذهب، ويعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء. يتم التعبير عن النقاء كنسبة مئوية ويمثل محتوى الذهب الخالص في العينة. على سبيل المثال، يعتبر الذهب عيار 24 قيراطًا نقيًا بنسبة 99.9٪. تشمل درجات الذهب الشائعة عيار 24 قيراطًا و22 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا و10 قيراطًا.

– المجوهرات الذهبية: يستخدم الذهب على نطاق واسع في إنتاج المجوهرات بسبب جماله ومتانته وقابليته للطرق. تتمتع المناطق المختلفة بتفضيلات مختلفة لتصميمات المجوهرات الذهبية والقيراط. لا يعتمد سعر المجوهرات الذهبية على الوزن فحسب، بل يعتمد أيضًا على الحرفية والتصميم والأحجار الكريمة أو الزخارف الإضافية.

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