موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 …. وحقيقة تأجيل الدراسة
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024،خاصة مع اقتراب موعد إنتهاء العام الدراسي الجاري 2024، وبعد فترة التوقف الدراسي التي أعلنت عنها الحكومة السودانية ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024…
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
ومع تزايد عمليات البحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024، حيث تعتبر الشهادة السودانية من أهم المراحل الدراسية في عمر الطالب والذي يجب على الطالب أن يجتهد ليحصد أعلى الدرجات التي تضمن للطالب أن يتأهل للإلتحاق إلى أفضل المدارس، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد إلا أن وزارة التعليم السودانية قررت تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل غير مسمى.
جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2024
وحتى الآن لم تعلن وزارة التعليم السوادنية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية بشكل رسمي ، إلا أنها أعلنت عن مواعيد الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الزمن المحدد للمادة الواحدة هو ثلاث ساعات وأن هذا الوقت يعتبر كافي للإجابة على أسئلة الإمتحانات.
- اليوم الأول سوف يخضع الطلاب لامتحان مادة التربية الدينية الإسلامية، والترنبية الإسلامية.
- اليوم الثاني امتحان علوم الحاسب.
- اليوم الثالث: امتحان مادة الأحياء والعلوم الهندسية.
- اليوم الرابع : امتحان الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.
- اليوم الخامس: امتحان الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي.
- اليوم السادس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- اليوم السابع : امتحان الفيزياء والتاريخ.
- اليوم الثامن: امتحان الرياضيات .
- اليوم التاسع:/ امتحان اللغة الإنجليزية.