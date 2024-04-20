موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 …. وحقيقة تأجيل الدراسة

بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024،خاصة مع اقتراب موعد إنتهاء العام الدراسي الجاري 2024، وبعد فترة التوقف الدراسي التي أعلنت عنها الحكومة السودانية ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024…

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

ومع تزايد عمليات البحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024، حيث تعتبر الشهادة السودانية من أهم المراحل الدراسية في عمر الطالب والذي يجب على الطالب أن يجتهد ليحصد أعلى الدرجات التي تضمن للطالب أن يتأهل للإلتحاق إلى أفضل المدارس، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد إلا أن وزارة التعليم السودانية قررت تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل غير مسمى.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2024

وحتى الآن لم تعلن وزارة التعليم السوادنية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية بشكل رسمي ، إلا أنها أعلنت عن مواعيد الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الزمن المحدد للمادة الواحدة هو ثلاث ساعات وأن هذا الوقت يعتبر كافي للإجابة على أسئلة الإمتحانات.