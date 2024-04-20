“سجلي وانتي في بيتك”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر وأهم شروط التسجيل

تقديم طلبات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر أصبح موضوعاً مهماً حالياً، نظراً للجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الجزائرية لدعم مختلف فئات المجتمع، تم الإعلان عن برنامج المنحة للمرأة الماكثة في المنزل لهذا العام بهدف توفير دعم مالي يصل إلى 800 دينار جزائري للنساء الجزائريات اللاتي يعانين من ضعف الدخل وصعوبة تلبية احتياجاتهن الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

يمكنك التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر من خلال:

قم بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

انقر على رمز المنحة المخصصة للنساء المتواجدات في المنزل لعام 2024.

حدد الولاية التي تقيمين فيها.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المحددة.

قُم برفع المستندات والأوراق الضرورية على الموقع لإكمال عملية التقديم.

في النهاية، انقر على كلمة “إرسال” لإتمام عملية التقديم.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

اليكم شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024: