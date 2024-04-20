شوف اسمك الآن!!.. كيفية الإستعلام عن نتائج المنح والقروض في الأردن 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت حكومة الأردن مجموعة من المنح والقروض ضمن البعثات التعليمية والمساعدات التي تُساعد الطلاب والطالبات في استكمال مسيرتهم التعليمية بكافة المستويات، إضافة إلى أن هذه القروض يتم التقديم عليها إلكترونيًا، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والتدقيق لجميع الطلبات المقدمة، ومن ثم يتم العمل على اختيار ما هو مؤهل لكي يتم قبوله في هذه المنح.

استعلام نتائج المنح والفروض 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بالاستعلام عن نتائج المنح والقروض المطروحة من قبل الجهات المعنية في دولة الأردن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية البعثات الرسمية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول جديد للموقع.

ليتم بعدها كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بإختيار نوع الخدمة “القروض والمنح”.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة التفاصيل المتعلقة بالمنح والقروض.

وإمكانية تفعيل زر إيصال الإشعار في حالة قبول طلبك.

ما هي شروط التقديم في المنح والقروض بالأردن؟

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم على المنح والقروض بدولة الأردن، وفقًا للأتي:-