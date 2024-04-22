“جدو علي عندو بطة“ استقبل تردد قناة بطوط نايل سات وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني الأطفال طول اليوم

يبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط وهي من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم ببث جميع مسلسلات وأفلام الكرتون التي يحبها الأطفال، ومن أكثر ما يميز القناة أنها حرصت على توفير أكثر من تردد يمكنك من خلاله استقبال القناة بواسطة الأقمار الصناعية المختلفة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة بطوط

يجب العلم أن القناة لا تقتصر في محتواها على عرض المحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات الطفل وتربيته تربية سليمة كما أنها تقوم أيضا بعرض محتوى يناسب جميع فئات الأطفال، يمكنك الآن استقبال قناة بطوط بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط على القمر عرب سات

قم بتنزيل قناة بطوط بكل سهولة وبشكل مجاني باستخدام التردد التالي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

محتوى قناة بطوط

تقدم قناة بطوط باقة مميزة من الأفلام الكرتونية التي يحبها كل من الكبير والصغير ومن أبرزها:

تنة ورنة.

الفأر الطباخ.

ملك الغابة.

روبانزل.

علاء الدين.

سبونج بوب.

سندريلا.

توم وجيري.

مميزات قناة بطوط

تمتلك قناة بطوط مجموعة من المميزات والتي تتمثل في: