“استعلم برابط مباشر” رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام …..

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

حيث تسعى وزارة التعليم العراقية على تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب ، وكان مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أكد أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بإمتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وأشارت الوزارة إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس العراقية، وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

اضغط على “نتائج الطلاب”.

ثم اختر نتيجة إمتحان الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2024.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب .

واختر المحافظة التابع لها الطالب .

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

وأشار وزير التعليم العراقي أن الوزارة اهتمت بمتابعة عملية رصد وتجميع درجات الطلاب لتحقيق الشفافية والعدل بين الطلاب ، وأكد وزير التعليم العراقي أن الوزارة تسعى دائماً على النهوض بالمنظومة التعليمية لمواكبة البلاد المتقدمة وذلك من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب المتطورة ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة للصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية بالدولة وأولياء الأمور .