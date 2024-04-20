“فرصة ذهبية” امتلك شقة بالتقسيط على 5 سنوات بأسعار تبدأ من 760 ألف جنيه

يعد مشروع “داره” هو مشروع سكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين في مصر، يتم تنفيذ المشروع بواسطة صندوق التنمية الحضرية، الذي يعمل على تطوير وتحسين البنية التحتية وتوفير الإسكان للمواطنين، والذي يقدم “فرصة ذهبية” بتوفير شقة بالتقسيط على 5 سنوات بأسعار تبدأ من 760 ألف جنيه، وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في الفقرات القادمة.

شقة بالتقسيط على 5 سنوات من داره

تم تصميم مشروع “داره” لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات وتصاميم مختلفة، تتراوح مساحات الشقق في المشروع من 78 مترا مربعا إلى 182 مترا مربعا، وتتكون من ثلاث غرف وثلاث حمامات، تتميز الشقق بتشطيبات سوبر لوكس وتوفر سكنا مريحا وعصريا للمقيمين، وتوفير شقة بالتقسيط على 5 سنوات.

أنظمة السداد للشقق بنظام التقسيط

كما يتم تقديم أنظمة سداد مرنة لتسهيل عملية شراء الوحدات السكنية في مشروع “داره”، وتوفير وطرح الشقق بالتقسيط على 5 سنوات، كما يمكن للمشتري دفع 15 % من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتسديد المبلغ المتبقي على مدى خمس سنوات دون فوائد، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خصم 8 % في حالة الدفع النقدي.

الفرصة متاحة للجميع والشقة بالتقسيط دون قيود

يمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في أحد مشروعات الإسكان التقديم على وحدات مشروع “داره”، حيث إنه لا توجد أي قيود أو متطلبات خاصة للحصول على وحدة سكنية في المشروع، مما يجعلها فرصة متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تحسين ظروف سكنهم.

اتصل على الخط الساخن وتعرف على نظام الشقق المتاح ونظام التقسيط المناسب

للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول مشروع “داره”، وما يوفره من شقق بالتقسيط على 5 سنوات يمكن للمتقدمين الاتصال بالخط الساخن للمشروع على الرقم 15444، أو زيارة الموقع الرسمي لصندوق التنمية الحضرية أو الاتصال بمكاتبهم المحلية، سيقوم فريق العمل المختص بتقديم المعلومات اللازمة والتوجيه المناسب للراغبين في شراء وحدة سكنية في المشروع.

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تفاصبل أخري عن فرصة داره لتوفير شقة بالتقسيط على 5 سنوات

ووفقا للمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، فإنه لا توجد قيود أو متطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع “داره”، يمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في أحد مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضا.

تتراوح مساحات الشقق في مشروع “داره” حتى 182 مترا مربعا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات، يتم تسليم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.