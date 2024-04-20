القوات المسلحة الأردنية تعلن ظهور أسماء مستحقي الإسكان العسكري بالأردن وكيفية الحصول على القرض

اعلنت القوات المسلحة الأردنية عن ظهور أسماء مستحقي الإسكان العسكري بالأردن آخر دفعة شهر أبريل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالقوات المسلحة واتباع الخطوات ثم تحميل كشوفات أسماء المقبولين بصيغة Pdf والبحث من خلالها عن اسم المتقدم ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة التسجيل في قرض الإسكان العسكري، وأهم الشروط.

أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني

يمكن تحميل كشوفات اسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني، بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للقوات المسلحة عبر اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى موقع القوات المسلحة الأردنية عبر الموقع الرسمي الخاص بهم.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرقم الوطني .

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الإسكان العسكري.

ثم تحميل كشوفات أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني.

وستظهر أسماء المقبولين على الفور.

كيفية الحصول على قرض الإسكان العسكري

يمكن التقديم على قرض الإسكان العسكري بالأردن من خلال موقع القوات المسلحة الأردنية عبر اتباع الخطوات التالية: