“بتردد سحري” نزل جميع قنوات النايل سات على التلفاز.. صورة واضحة وإشارة قوية 

يرغب الكثير من محبي التلفزيون عن تردد قنوات النايل سات، التي من خلالها يمكنك مشاهدة تجربة جديدة وفريدة من نوعها ما بين البرامج والأفلام والمسلسلات الأكثر تميزًا، إضافة إلى أن القنوات الخاصة بالقمر الصناعي تكون بجودة أفضل وإشارة قوية، وصورة واضحة، كما يمكنك تنزيل القنوات بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات استقبال قنوات النايل سات

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستقبال قنوات النايل سات ذات الجودة العالية والصورة الواضحة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم اختيار زر إعدادات جهاز الإستقبال.

القيام بالضغط على زر “الضبط الهوائي”.

ليتم تحديد القمر الصناعي “النايل سات”.

لتبدأ التحميل على جهاز الرسيفر.

وبعد ذلك يمكنك إدخال التردد الجديد والقمر الصناعي.

في النهاية يمكنك استقبال القنوات.

تردد قنوات النايل سات

يمكنك استقبال قنوات MBC على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للبيانات التالية:-

التردد 11470.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قنوات MBC فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات أون مسلسلات النايل سات 2024

وهناك بعض المعلومات الهامة حول استقبال قنوات أون مسلسلات على النايل سات، وفقًا للأتي:-

التردد الجديد لقنوات أون مسلسلات يكون 11861.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب قنوات أون مسلسلات يكون رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

تردد قنا CBC على النايل سات

ولكي تتمكن من استقبال قناة CBC على النايل سات، عليك اتباع المعلومات الأتيه:-