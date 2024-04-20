التعليم السعودية تقرر تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في جميع المدارس ….. تعرف على الأسباب

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تحديد مواعيد الدراسة للترم الثالث على أن تستمر الدراسة في الترم الأخير، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتوايد عن موعد أول إجازة للطلاب والمعلمين، وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة مرة أخرى، ومن المقرر أن تبدأ من 18 يوم على أن تكون الإجازة 3 أيام فقط.

تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في جميع المدارس

وبعد عودة الدراسة في المملكة للفصل الدراسي الثالث بدأ عدد كبير من أولياء الأمور في البحث عن الإجازة المقبلة والتي من المقرر أن تكون في 2 مايو 2024 لجميع الطلاب في شتى المراحل التعليمية، على أن تستمر الإجازة لمدة 3 أيام ، وتبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 2 مايو على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، ثم تبدأ الدراسة مرة أخرى .

ما هو موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث والتي من المقرر أن تبدأ في 27 ذو القعدة لجميع المراحل الدراسية، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن جدول الامتحانات .

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها على الإنترنت أن موعد الاختبارات مرة أخرى سوف يكون في منتصف الترم وهو يوم 12 شوال 1445، في كافة المراحل الدراسية دون استثناء وتسعى وزارة التعليم على اختيار المواعيد المناسبة للطلاب .

موعد اجازة الفصل الدراسي الثالث 1445

وأعلنت وزارة التعليم السعودية أن موعد إجازة نهاية العام الدراسي سوف تكون في 10 يونيو 2024، في كافة المدارس السعودية، وسوف تستمر الدراسة حتى بداية العام الدراسي الجديد 1446 طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية والذي سوف يبدأ في يوم 10 يونيو 2024، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 18 أغسطس 2024.