ألحق نفسك قبل ما تتعمي!!.. طريقة تنظيف العين من الأتربة والغبار في المنزل بكل سهولة

في ظل زيادة الأتربة الضارة والعواصف التي لم تنتهي بعد تزامنًا مع التقلبات الجوية التي يشهدها حالة الطقس في هذه الأيام، مما تُصيب أضرار الجهاز التنفسي وتؤثر على صحة العين بشكل كبير، ومن أعراضها هي الإلتهابات الشديدة والأحمرار، نظرًا لدخول بعض الأتربة والغبار بداخلها، ولذا قام أحد المتخصصين بالكشف عن بعض الطرق التي من خلالها يمكن تنظيف العين.

نصائح لتنظيف العين في المنزل

أوضح الدكتور محمد عيد، استشاري طب وجراحة العيون، أنه من الضروري تنظيف العين بشكل دوري في فترة التقلبات الجوية التي ينتج عنها أتربة وإصابة بالإحمرار المفرط، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم غسل الشخص يدية بشكل جيد.

ليتم الإنتقال إلى غسل عينية لكن يجب أن تكون بالماء البارد.

يتم تجفيفها بقماشة نظيمة.

بعدها تقوم بمرور القماشة أو المنديل النظيف بلطف حول جفنك وداخل العين للتخلص من أي شيء عالق بها.

ويكون طرق الأتربة والغبار عبر إفراز الدموع التي تقوم بهذه المهام.

ما الأعراض التي يجب زيارة الطبيب حال ظهورها؟

من أبرز الأعراض التي من خلالها يُرجى زيارة الطبيب وقت ظهورها مباشرة، ما جاء على النحو الأتي:-