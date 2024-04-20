عرفت وصل كام ولا لسة…. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بالسوق السوداء

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم وذلك بعد القرار الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى 6% وثبت السعر في البنوك بسبب الإجازة الأسبوعية، وخلال التعاملات اليومية المسائيىة شهد سعر الدولار ثابت بشكل كبير، ويسعى عدد كبير من المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي من أجل الاحتفاظ بثمنه لما فيه من مكسب كبير .

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

خيث استقر سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ليصبح كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء حوالي 48.03 جنيه مصري .

فيما وصل سعر الـ 5 دولار أمريكي في السوق الموازية حوالي 240.25 جنيه.

وسعر الـ 10 دولار أمريكي وصل 480 جنيه مصري.

سعر الـ 25 دولار أمريكي حوالي ما يقرب من 1200 جنيه مصري.

وأخيراً سعر الـ 50 دولار أمريكي وصل 2401 جنيه مصري.

ووصل سعر الـ 100 دولار أمريكي حوالي ما يقرب 4803 جنيه مصري.

جاء سعر الـ 150 دولار حوالي 7204 جنيه مصري.

وسعر الـ 200 دولار أمريكي فقد وصل 9606 جنيه مصري.

سعر 250 دولار أمريكي في السوق السوداء حوالي 12 ألف جنيه مصري.

وسعر الـ 300 دولار أمريكي حوالي 14.409 جنيه مصري.

وسعر الـ 500 دولار أمريكي في السوق السوداء فقد وصل 24 ألف جنيه مصري.

أما سعر الـ 700 دولار أمريكي فقد وصل إلى 33 ألف جنيه مصري.

وسعر الـ 1000 دولار أمريكي في السوق السوداء فقد وصل إلى 48 ألف جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

فيما يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية والتي جاءت كالتالي: