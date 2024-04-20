مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 66 مترجمة بجودة hd قصة عشق

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 66 مترجمة وهو واحد من المسلسلات التركية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، لذلك سوف نقدم لكم موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 66 مترجمة

تدور قصة المسلسل حول حياة فريد الذي كان يعيش في الولايات المتحدة وبمجرد عودته للبلاد سوف يجد أن جده قام بتحديد زواجه من سيران وسوف تتصاعد الأحداث وتنشأ بينهم قصة حب قوية وبالتحديد بعد أن يتم اختطاف سيران ويقوم فريد بالعصور عليها، يمكنك الآن مشاهدة مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 66 مترجمة من خلال قناة Star TV وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، كما يمكنك أيضا متابعة المسلسل من خلال منصة عشق الإلكترونية التي تعمل على بث المسلسل مدبلج باللغة العربية.

تردد قناة ستار تي في

يمكنك الآن تثبيت قناة ستار تي في بكل سهولة وبشكل مجاني بواسطة القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة Star TV على القمر الصناعي عرب سات

قم بمتابعة مسلسل طائر الرفراف من خلال قناة ستار تي في، ويمكنك الآن استقبالها من خلال التردد الآتي: