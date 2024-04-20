بضغطة زر خطأ سرقة حسابك وأموالك WhatsApp!! .. تحذير هام وعاجل لمستخدمي واتساب.. ألحق نفسك

في ظل استمرار اختراق الهواتف والتطبيقات وبرامج المراسلة الفورية، أطلق واتساب تحذير عاجل لجميع مستخدميه حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر التطبيق، بما تفتح الباب للمتسللين حق الوصول إلى الحسابات والبيانات الخاصة بالمستخدم، فضلاً عن تطبيق WhatsApp يوجد به بعض الثغرات التي من خلالها تمكن المحتلين من الدخول إلى بياناتهم وسرقتها وسرقة كافة المعلومات الشخصية والبنكية الخاصة بهم.

اختراق تطبيق واتساب

وأكد موقع “ويلز أون لاين”، أن عملية الاحتيال تكون عبر الحصول على رمز التحقق المرئي، ليتم بعدها متابعة الرسالة من أحد جهات الإتصال الخاصة بالمستخدم، ليقوم بمراسلتك عبر التطبيق ذاته، فضلاً عن أن الرسالة تبدو وكأنها من أحد الأقارب والأصدقاء، ليتم خداع الكثير من المستخدمين لتمرير رمز التحقق، بما يسمح للمحتالين بالتسلل بشكل سهل وسلس على حساباتهم وبياناتهم الشخصية.

التواصل مع دعم فني الواتساب وتأمين حسابك

وللحفاظ على بياناتك الشخصية، عليك القيام بإتباع بعض الخطوات التي تمكن من تأمين حسابك وتفعيل المصادقة الثنائية، كذلك يتم الإبلاغ مباشرة بالرسائل الغير مرغوب فيها والعمل على حظرها، ويكون ذلك بالضغط على زر فقاعة الرسالة لتحديد “إبلاغ” بعدها يُرجى اتباع كافة التعليمات، ويُرجى أن تكون حذرًا في عدم إرسال أي بيانات شخصية خاصة بالشخص المستخدم يتم طلب أموال فيها، ويمكنك التواصل مع الدعم الفني للتطبيق وهو ” [email protected]“.