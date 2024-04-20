اشتري وخزني فرصة.. سعر البطاطس والطماطم والبصل اليوم السبت 20 أبريل 2024 في الأسواق

سعر البطاطس والطماطم والبصل اليوم السبت 20 أبريل 2024 نلاحظ أن هناك بحث رائج على جوجل عنها كونها من أهم السلع الغذائية الأساسية ولا غنى عنها في أي منزل، تعتبر أسعار الخضروات واحدة من الموضوعات التي ينشغل بها الكثير من المواطنين وهي ضمن عمليات البحث الرائجة لأن الحكومة أعلنت منذ عدة أيام أن الأسعار تتراجع الفترة القادمة ويكون هناك استقرار في الأسواق، ولا يمكن لأي شخص تعدى الخطوط الحمراء والبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة، مما تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات التفتيش المكبرة واليومية على الأسواق للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب وتوفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن، تابعوا السطور التالية نتعرف سوياً على سعر البطاطس والطماطم والبصل اليوم السبت 20 أبريل 2024.

سعر البطاطس والطماطم والبصل اليوم السبت 20 أبريل 2024

شهدت الأسواق تراجع ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضروات مع بداية التعاملات الصباحية ليوم السبت 20 من أبريل، كما استقرت الأسعار في أسواق الجملة لليوم الرابع على التوالي وتأتي الأسعار على النحو التالي:

وصل سعر كيلو البطاطس القلية ما بين 9 إلى 12 جنيه.

سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 8 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل الأبيض 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل الأحمر 15 جنيه.

وسجل سعر البصل الخزين في الأسواق 8 جنيهات.

سعر كيلو البازلاء ما بين 20 وحتى 22 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي 5 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان العروس 8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل 25 جنيه.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات.

سعر كيلو الليمون 15 جنيه.

سعر كيلو البامية 35 جنيه.

سعر كيلو الملوخية 8 جنيهات.

كيلو الثوم و صل سعره 30 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم في الاسواق 20-4-2024

تختلف الاسعار من منطقة إلى أخر لكن بزيادة قليلة لا تتعدى 2 جنيه وتأتي أسعار الفواكهة اليوم كما يلي: