رفه عنهم وعلمهم.. ثبت وناسة بيبي تردد 2024 على النايل سات لكل أنشودات الأطفال بأعلى جودة

قنوات الأطفال يبحث عنها الكبار قبل الصغار، وذلك من أجل تثبيتها على الأجهزة والترفيه عن الأطفال الصغار، وضمن الترددات الذي يبُحث عنها من قبل المتابعين هي وناسة بيبي تردد، حيث قناة وناسة الفضائية التي تعرض محتوى متميز للأطفال على شاشتها، ونرفق لكم الإحداثيات الخاصة بالتردد وكيفية استقباله، فكونوا معنا بسطورنا التالية.

وناسة بيبي تردد

بدئت قناة وناسة في بثها للمحتوى للمرة الأولى على موقع اليوتيوب، وبالأمس القريب نقلت المحتوى على التلفاز لتتحول من قناة على اليوتيوب إلى قناة فضائية على التلفاز، وبعد نقلها على التلفاز زادت شعبية القناة وبحث الكثيرون عنها، وذلك من أجل التمتع بمتابعة المحتوى بالمجان بدل من استهلاك من باقة الإنترنت، ويأتي التردد الخاص بالقناة بهذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11559.

استقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تثبيت قناة وناسة بيبي تردد

بعد أن ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة، متاح لكم أن تثبتوا القناة والاستمتاع بالمحتوى المعروض على الشاشة، وذلك في أي وقت وبأعلى جودة، حيث ينبغي عليك السير على بضع خطوات، تأتي على هذا النحو:

الدخول إلى زر القائمة من جهاز الريموت الخاص بجهاز الاستقبال.

النقر على قائمة التركيب اليدوي والذي تختار منها إضافة قناة.

ضف إحداثيات القناة كما ذكرنا لك بالأعلى.

انتظر ليتم البحث عنها.

تظهر لك القناة بعد ذلك وبعدها انقر على حفظ.

ويمكن في أي وقت متابعة المحتوى الخاص بك والاستمتاع به بأعلى جودة، وهذا تكسب أولادك تعاليم صحيحة وفي نفس الوقت ترفيه وتسلية لهم.