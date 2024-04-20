جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني رسمياً حسب قرارات الأزهر الشريف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024، يتابع الطلاب الأخبار الجديدة على مدار 24 من أجل معرفة كل التفاصيل الحصرية عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن امتحانات نهاية العام للشهادات وصفوف النقل المختلفة، تعتبر الشهادة الإعدادية الأزهرية من المراحل الصعبة التي يحرص فيها الطلاب أن يحققون أعلى درجات النجاح والالتحاق بالثانوية العامة

يدرس طلاب المرحلة الأزهرية مواد مختلفة وإضافية عن طلاب الشهادة الإعدادية العامة، ويحاول الأزهر الشريف أن يسهل الأمور على الطلاب لتعويض نسب النجاح عن السنوات الماضية التي تأثر بها الطلاب بسبب جائحة كورونا، كما قامت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بوضع ضوابط جديدة للارتقاء بالمرحلة الأزهرية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني تابعوا معنا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

قامت التعليم والأزهر الشريف بعملية اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري على مستوى الجمهورية منذ عدة أيام، وأكدت التعليم أن الطلاب المكفوفين سوف يؤدون الامتحانات المقرر عليهم شفهياً و وطلاب ضعاف السمع شفهياً في القرآن الكريم والمطالعة والنصوص، ويأتي الجدول الزمني للامتحانات على النحو التالي:.

تعقد المواد الأولى من الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024 في اللغة العربية والفقه والنحو والصرف.

الخميس 16 مايو 2024 القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية.

السبت الموافق 18 مايو 2024 مادتي اللغة العربية الورقة الثانية ومادة الهندسة ومادة المطالعة والنصوص وفنون الكتابة.

الأحد 19 مايو 2024 التفسير والحديث وأصول الدين الورقة الأولى والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 20 مايو 2024 العلوم والتوحيد والسيرة و أصول الدين ورقة ثانية.

الثلاثاء 21 مايو 2024 التربية الفنية والجبر والحاسب الآلي.

الأربعاء 22 مايو 2024 المستوى الرفيع واللغة الإنجليزية.

موعد امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2024

باقي شهر ونصف على بداية انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، وسوف تبدأ امتحانات الطلاب من الشعبة العلمية والأدبية، وتنطلق أولاً الشعبة العلمية بدايةً من يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 وتستمر الامتحانات لمدة ثلاثة أسابيع كي تنتهي في يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024، ويبدأ طلاب الشعبة الأدبية من الأحد 2 يونيو وحتى الأحد الموافق 14 من يوليو 2024.