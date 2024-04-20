هسة من هنا|.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وما هي شروط القبول؟

نظرا لأهمية الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق في صورة دعم الرعاية الاجتماعية، يهتم المواطنين بمعرفة شروط التقديم في هذا الدعم ومتابعة ظهور نتائج اسماء المشمولين في الدعم، ولهذا سوف نستعرض خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والشروط المطلوبة للتقديم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة داخل دولة العراق من خلال رفع الاسماء على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي، وبعد الاعلان عن اسماء المشمولين يمكن للمواطنين الاستعلام عن الاسماء إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال هذا الرابط.

يتم كتابة كود التحقق المرئي الظاهر على الشاشة ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم البحث عن تبويب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

يتم تحديد رقم الوجبة التي يرغب المواطن في الاستعلام عنها.

يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للمواطن في الحقول المخصصة لها.

يتم ظهور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى أيقونة تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط التي تم وضعها لكي يتم قبول المتقدمين ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وقد جاءت هذه الشروط كما يلي: