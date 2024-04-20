موسم الإجازات وصل/.. إليك موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر وما هي الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024
موسم الإجازات وصل/.. إليك موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر وما هي الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024
مع اقتراب بدايات شهر مايو وانتباه المواطنين إلى وجود العديد من المناسبات والعطلات الرسمية خلال هذا الشهر داخل جمهورية مصر العربية، كثر تساؤل المواطنين عن موعد اجازة شم النسيم والاجازات الرسمية في شهر مايو، وهل سيتم ضم إجازة شم النسيم إلي أجازة عيد العمال أم لا، سوف نتعرف على التفاصيل الكاملة لاجازات شهر مايو من خلال السطور التالية من هذا المقال.
موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر
قامت رئاسة الوزراء المصرية بالإعلان بشكل رسمي عن الإجازات الرسمية المقرر وجودها خلال شهر مايو القادم داخل جمهورية مصر العربية لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالدولة، وقد جاء الإعلان عن موعد أجازة شم النسيم 2024 ضمن الإجازات الرسمية لهذا الشهر ليكون في يوم الاثنين الموافق لتاريخ 6 من شهر مايو.
الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024
أعلنت رئاسة الوزراء عن الإجازات الرسمية القادمة خلال شهر مايو القادم داخل مصر، وبالاطلاع على هذه الإجازات تم الوصول إلي عدد 12 أجازة رسمية خلال شهر واحد وهو شهر مايو، وقد جاءت هذه الإجازات كما هو موضح في النقاط التالية:
- اجازة عيد العمال في يوم الخميس الموافق 2 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم الجمعة بتاريخ 3 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم السبت بتاريخ 4 مايو.
- اجازة عيد القيامة المجيد للاخوة المسيحيين بتاريخ 5 مايو.
- أجازة شم النسيم بتاريخ 6 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم الجمعة 10 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم السبت 11 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم الجمعة 17 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم السبت 18 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم الجمعة 24 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم السبت 25 مايو.
- إجازة أسبوعية يوم الجمعة 31 مايو.