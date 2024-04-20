فرحة عارمة للمصريين/.. إليك حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024، تم انتشار هذا الخبر بكثرة بين العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، ولكن بالرغم من ذلك فإن المواطنين في حيرة منذ صدور هذا الخبر لعدم التأكد من صحته، فما هي حقيقة الأمر وهل هناك اضافة بالفعل على بطاقة التموين خلال شهر مايو القادم؟ عشان ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في السطور التالية من هذا المقال.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر مايو 2024

إن وجود زيادة مالية على بطاقة التموين يعني حصول المواطنين على سلع تموينية اضافية علي حسب تلك الزيادة المالية، ولهذا يتطلع المواطنين داخل مصر إلى أن يكون هذا الخبر قد تم تداوله بشكل صحيح، ولكن لا يمكن الاعتماد على مجرد اقاويل متداولة بين الناس، وبناء عليه قامت الحكومة المصرية بالفصل في الأمر أنه احتمالية وجود اضافة مالية على بطاقة التموين في شهر مايو هو مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أكدت الحكومة على أنه لم يتم حدوث أي تغيير في قيمة مبلغ الدعم المخصص للتموين سواء كان بزيادة أو نقصان، وباخذ هذا القرار في عين الاعتبار سوف يتم صرف الدعم التمويني لشهر مايو مثل الدعم المعتاد صرفه في الشهور الأخرى السابقة.

تصريحات جديدة من وزارة التموين

اعلنت وزير التموين عن بعض القرارات الجديدة فيما يخص الدعم التمويني داخل الدولة، مؤكدا علي انه سوف يتم تطبيق هذه القرارات خلال الفترة القادمة والتي من أهمها هو تشديد الرقابة على ضبط الأسعار وخفض أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى أنه تم الاعلان ايضا عن قرب إنتهاء أزمة السكر التي شهدتها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.