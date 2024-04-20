أحباب الله.. نزل تردد قنةا طيور الجنة الجديد 2024 وفرحي أولادك طول الوقت

اشغل وقت طفلك بأشياء تتناسب وتعمل علي تنمية مهارتهم وتعليمهم من خلال عرض برامج تعليمية وثقافية وترفيهية، تعد قناه طيور الجنة واحدة من ابرز القنوات التي تقدم العديد من الخبرات المتميزة التي تناسب أعمار الصغار، لذا دائما يبحث عن ترددها الجديد من قبل أولياء الأمور من اجل تنزيلها علي شاشات التلفاز والاستماع إليها في أي وقت متي يحب أن يراها الطفل بكل سهولة، لذلك تتميز هذه القناه بالعديد من الخصائص التي لم نري لها مثيل في قنوات الأطفال الأخري منها انه تبث برامجها علي مدار أل 24 ساعه بدون فواصل إعلانية مما تعمل هذه الفواصل علي إزعاج الأطفال، كما تتميز بأنها يتاح للجميع تحميل وتنزيل التردد علي شاشات التلفاز الخاص دون الحاجة إلي دفع أي رسوم مالية إطلاقا، من خلال هذه السطور سنوضح لكم الترددات الجديدة التي تبث من خلالها، كيفية تحميله علي شاشات التلفاز ابقوا معانا.

تردد قناه طيور الجنة عبر النايل سات

مؤشر استقطاب الخاص بها: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الترميز الخاص بها: 27500.

تردد القناه: 11274.

قناه طيور الجنة عبر ترددها الجديد من العرب سات

تردد قناه طيور الجنة: 11310.

مؤشر الترميز: 27500.

معدل التصحيح الخاص بها: 4/3.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

طريقة تنزيل قناه طيور الجنه علي شاشات التلفاز