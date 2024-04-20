رابط التقديم في منحة الديوان الملكي 1445 ….والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على رابط التقديم في منحة الديوان الملكي 1445، التي تعد من أهم المنح التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة الطلاب الأجانب المتفوقين والتي توفر لهم فرص تعليمية متميزة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط اللازمة…..

رابط التقديم في منحة الديوان الملكي 1445

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن منحة الديوان الملكي والتي يمكن للأشخاص الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي من هنا .

إنشاء حساب جديد على المنصة وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم حدد المتقدم القسم طلب المنحة الدراسية.

املأ البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

اضغط على ارسال الطلب .

ما هي شروط التقديم على منحة الديوان الملكي

حيث يعد أعلن الديوان الملكي السعودي عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على منحة الديوان ..

ألا يقل سن المتقدمين من الطلاب الجامعين عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عام.

لا يقل سن طلاب الماجستير عن 30 عام ولا يزيد عن 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم على المنحة من الجنسيات الأجنبية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم حصل على منحة دراسية سابقاً.

يجب ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة .

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 60%.

وكانت الصفحة الرسمية للديوان الملكي على الإنترنت أعلنت عن سبب رفض طلب منحة الديوان الملكي، وهذا يكون في حالة أن الطالب لم يقدم البيانات المطلوبة في الموعد المحدد، أو في حالة وجود طلبات لطلاب هم الأولى بالمنحة.