نظم وقتك وعدل ساعتك.. بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر في هذا الموعد تعرف الآن

سؤال شائع ومتكرر جداً خلال هذه الفترة عن موعد بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 لن الساعة سوف تتغير ويتم إعادة ترتيب اليوم لأن في فصل الصيف تصبح الساعات أطول من الساعات في فصل الشتاء، وهذا ضمن القرارات التي أكدت عليها الحكومة من أجل توفير الطاقة للمساعدة على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء على مستوى الجمهورية دون تخطي الكمية المسموح بها، وضمن القرارات المتعلقة بتغيير التوقيت نقص الكهرباء ولذلك أعلنت الحكومة منذ عام عن تطبيق نظام تخفيف الأعمال، ومنذ عدة أيام أعلنت كل محافظة على مستوى الجمهورية عن جدول قطع الكهرباء ومدته حسب كل منطقة، بعد أيام ينتهي العمل بالتوقيت الشتوى وهذا ما يزيد من البحث عن بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024

مازال العمل بالتوقيت الشتوى جاري حتى الآن ولكن سوف ينتهي بعد عدة أيام وفقاً للموعد التي حددته مجلس الوزراء الفترة الماضية ضمن القرارات الرسمية التي أعلنت عنها، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 وبعد أيام معدودة يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسمياً الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري أي الجمعة 26 من أبريل 2024 وحتى أكتوبر 2024، وبعد تأخير الساعة 60 دقيقة بالتوقيت الشتوي يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، ترقبوا معنا الفقرة التالية للإطلاع على مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والكافيهات والمحلات التجارية.

مواعيد فتح المحلات بالتوقيت الصيفي 2024

مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لسنة 2024 يتم تعديل مواعيد فتح المحلات التجارية والمقاهي ويستثنى من هذا القرار محلات السوبر ماركت والصيدليات ومحلات الخضروات، موعد فتح المحلات التجارية المتواجدة داخل الهايبر ماركت والمولات في مصر بدايةً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، و يتم فتح الورش الفنية والحرفية المتواجدة بالقرب من المناطق السكنية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وموعد فتح الكافيهات والمطاعم من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة صباحاً، واستمرار عمل الصيدليات على مدار 24 ساعة.