“بأمكانيات خارقة ومميزات رائعة“!! مواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra الجديد والأفضل من هواوي.. هواوي بتعمل عظمةة

قامت شركة هواوي احتفالا بالذكرى الـ 12 لها بإطلاق هاتف هواوي pura 70 ultra وتعتبر شركة هواوي واحدة من شركات الهواتف المحمولة المعروفة عالميا والتي تمتلك شعبية كبيرة وذلك لما تنتجه من أجهزة فائقة، كما أنه من المقرر أن هذا الهاتف يكتسح الأسواق وذلك لما يحمله من مواصفات رائعة وجبارة وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

هواوي pura 70 ultra

يمتلك هاتف هواوي pura 70 ultra مجموعة من المواصفات المميزة التي تجعلك تقوم بشرائه ومن أهم تلك المواصفات:

الهاتف يأتي بإصدارين الأول يتمتع بمساحة 512 جيجابايت ورامات 16 جيجا رام، بينما الثاني يأتي بمساحة 1 تيرا و16 جيجا رام.

سعة الشاشة الخاصة بالهاتف 6.8 بوصة وتصل نسبة السطوع الخاصة بها 2500 nits.

تم تصميم الهاتف بشكل رائع وجذاب حيث يصل وزن الهاتف حتى 226 جرام.

من أبرز ما يميز الهاتف أن الهيكل الخارجي الخاص به مصنوع من الجلد النباتي.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجابكسل وتمتلك فتحة عدسة متغيرة F/1.6~F/4.0، ويمتلك كاميرا أخرى دقتها 40 ميجابكسل.

بطارية الهاتف 5200 مللي امبير.

الهاتف يتمتع بمعالج ثماني النواة.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو Harmony OS 4.2.

يمتلك مستشعر اصبع يوجد أسفل الشاشة.

سعر هاتف هواوي pura 70 ultra

يجب العلم أنه يوجد إصدارين من هاتف هواوي pura 70 ultra ليكون الأول مساحة 512 جيجابايت رامات 16 جيجا رام بسعر 1380 دولار أمريكي، بينما الثاني مساحة 1 تيرا و16 جيجا رام بسعر 1520 دولار أمريكي.