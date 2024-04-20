“توزيع 15.000.000 دينار فوري”.. “مصرف الرافدين” يُعلن خبر هام للموظفين والمتقاعدين.. أحصل عليها قبل أي حد

أطلق مصرف الرافدين العديد من القروض والتمويلات الميسرة للكثير من الموظفين والمتقاعدين إلكترونيًا، حيث إن طلب التمويل يتراوح من 5 مليون إلى 25 مليون دينار عراقي، فضلاً عن أن الوجبة الجديدة من السلف تتميز بمرونتها في عمليات السداد، إضافة إلى السلفة تكون موجهة لحاملي البطاقة الإلكترونية الذين قدموا طلباتهم عبر التطبيق ذاته، حتى أن التقديم يكون متاح أمام الجميع في ساعات الدوام الرسمي.

فرز طلبات الحصول على قرض الرافدين

وأوضح مصرف الرافدين، أنه المصرف يقوم بقبول وفرز جميع الطلبات المقدمة والراغبة في الحصول على المبالغ المالية في اليوم ذاته، مشيرًا إلى أنه يتم رفع السلفة وتعبئة الرصيد بالبطاقة الإلكترونية لجميع المتقدمين، حتى أنه يتم العمل على إبلاغ العملاء بمنحهم السلفة عبر رسالة نصية مكتوبة لكي يتمكنوا من استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على السلفة إلكترونيًا.

جهود مصرف الرافدين للتمويلات في العراق

ووفقًا للبيان الصادر عن مصرف الرافدين، فإن السلف المطروحة من قبل المصرف جاءت تزامنًا مع كم الجهود التي يوفرها أمام المواطنين وتسهيلاً عليهم في التقديم على القروض والتمويلات المالية، فضلاً عن تعزيز التواصل الإلكتروني والرقمي مع كافة العملاء المتقدمين، مما يُساهم ذلك في إلتزام المصرف بتطوير وتحسين الخدمات الخاصة به بما يتناسب مع تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية المطروحة لجميع الموظفين والمتقاعدين.