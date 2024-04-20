حدث أقوى أشارة لتردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات وعرب سات وشاهدوا أغاني البيبي يومياً

تعتبر قنوات الأطفال الفضائية من أكثر الأمور التي يهتم بها الأهل، وذلك لأنهم يعلمون التأثير الكبير لهذه القنوات على شخصيات الأطفال وعلى تفكيرهم وقدراتهم العقلية، لذلك يحاول الآباء والأمهات إيجاد قنوات تركز على تقديم محتوى هادف ونافع يساعد الطفل على تطوير مهاراته العقلية ويساعده على اكتساب معلومات علمية ودينية تفيده بشكل كبير في هذه المرحلة العمرية، ولأن أولياء الأمور بشكل عام يتمنون أن يتعلم أطفالهم السلوكيات الإيجابية والتصرفات الجيدة والقدرة على التمييز بين الصح والخطأ، فقد تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي ولا سيما بعد السمعة الحسنة التي حظيت بها هذه القناة في كافة أنحاء الوطن العربي، وقد خصصنا هذا المقال للحديث بشكل مفصل عن محتوى قناة طيور الجنة وعن بيانات ترددها الجديد عبر الأقمار الصناعية.

حدث أقوى أشارة لتردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تتميز هذه القناة الرائعة بعدة ميزات جعلتها من أشهر وأنجح قنوات الأطفال، مثل تركيزها على تعليم الطفل أخلاق الإسلام عن طريق الأناشيد الممتعة والمسلية، كما تميزت بتنوع محتواها الذي يناسب كافة الأعمار ويعجب كافة الأذواق، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد التي تبثها بجودة عالية على مدار 24 ساعة، كما تحرص طيور الجنة بيبي على تحديث تردد القناة كل فترة للحفاظ على جودة البث، وفي السطور القادمة بيانات التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وهي كالآتي بالمقال.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

كذلك معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024