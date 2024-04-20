الكل بيدور على الجهاز ده .. هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G بسعر ومواصفات خيالية وأداء خرافي!

تعد شركة شاومي واحدة من الشركات البارزة في مجال تصنيع الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وتضم منتجاتها سلسلة البوكو الشهيرة التي تشتمل على العديد من الهواتف الراقية بمواصفات متقدمة وبأسعار متوازنة، من بين أبرز الطرازات في هذه السلسلة الحديثة نجد هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G.

مواصفات Xiaomi Poco X6 Pro

يعد هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G واحدًا من أبرز الأجهزة التي قامت بتصنيعها شركة شاومي، حيث يتميز بانتمائه إلى الشريحة الاقتصادية في الأسعار، وبالرغم من ذلك يحتوي الهاتف على عدد كبير من المواصفات والميزات التي تجعل منه الخيار الأمثل مقارنةً بمثيلاته من الهواتف الأخرى، أما بالنسبة لشركة شاومي، فقد أزاحت الستار عن كافة التفاصيل والمواصفات التي يحملها الجهاز كالتالي:

يبلغ حجم الجهاز الذكي 160.5*74.3*8.3 مليمترات.

وزن الهاتف يكون 186/190 جرام.

يستخدم الهاتف شريحة نانو للاتصال.

الشاشة في الجهاز من طراز أموليد، وتأتي الكاميرا الأمامية على هيئة فتحة في وسط الشاشة، حيث تبلغ مقاس الشاشة 6.67 بوصة ودقة العرض 2712 في 1220 بكسل،أما سطوع الجهاز فيصل إلى 1800 نت.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 وات.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على ثلاث عدسات بدقات مختلفة؛ العدسة الأولى بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، أما العدسة الثالثة فدقتها 2 ميجابيكسل.

يُطرح الهاتف بإصدارين، الأول بذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، والثاني بذاكرة تخزين تبلغ 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G

تبلغ تكلفة الإصدار الأصغر حجماً من هذا الجوال مع ذاكرة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت 280 دولاراً، في حين أن الإصدار الأكبر سعة مع 512 جيجابايت يتراوح سعره حول 340 دولاراً.