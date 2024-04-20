” لموظفي القطاع العام والخاص ” عودة المعاش المبكر 2024 من جديد.. تعرف على شروط الاستحقاق!

يفضل بعض الأشخاص إنهاء مسيرتهم الوظيفية والدخول في مرحلة التقاعد قبل الوصول إلى العمر المحدد قانونيًا للتقاعد، والذي يحدد بستين عامًا بالنسبة للرجال وخمسة وخمسين عامًا للنساء، سوف نتطرق إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش التقاعد المبكر خلال السطور القادمة.

شروط المعاش المبكر

تتحدد معايير المعاش التقاعدي المبكر حسب القوانين الجديدة كالآتي للعاملين في قطاعي الحكومة والشركات الخاصة، ويكون شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي كالتالي:

يمكن للعمال والموظفين التقاعد إذا كان لديهم فترة اشتراك بالتأمين تفوق العشرين عامًا.

ينص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات على ضرورة تحقق شروط معينة لتمكين الموظف من الحصول على معاش تقاعدي مبكر، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون الموظف قد ساهم لفترات كافية في نظام التأمين الخاص بالتقاعد والإعاقة والوفاة، وذلك ليضمن الحق في استلام معاش تقاعدي لا يقل عن نسبة 50% من الدخل الذي يستند عليه في تسوية الرواتب الأخيرة، ويجب ألا يقل هذا المعاش عن نسبة 65% من الحد الأدنى للأجور المعتمدة في نظام التأمين في تاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

يتطلب القانون للحصول على المعاش التقاعدي المبكر أن يكون لدى العامل المشمول بالتأمين فترة مساهمة في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر دون انقطاع أو ستة أشهر بشكل متقطع.

قواعد تقاعد الموظفين مبكراً في الشركات الخاصة

يفرض القانون الحديث للمعاشات على وجوب استيفاء بعض المتطلبات للتقاعد المبكر للعاملين في القطاع الخاص، وهذه المتطلبات على النحو التالي: