“بزيادة حتـــى 760 ألف دينار mof.gov.iq“ سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق وزارة المالية العراقية

أصدر مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية قراراً عن رفع سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق، ويعتبر هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة نحو المواطنين بهدف التحسين من المستوى المعيشي لهم ومساعدتهم على تحمل الضغوطات التي أدت إليها التحولات الاقتصادية، ولكن قد تتفاوت الزيادة وفقاً للدرجة الوظيفية التي بها الموظف الحكومي، ومع ذلك فإن صرف هذه الزيادة سوف يستمر لمدة شهرين متواصلان عندما يتم تطبيق القرار والذي من المتوقع أن يكون في شهر مايو القادم.

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

أوضحت وزارة المالية أن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق قد يحمل زيادة إلى الموظفين قد تتعدى 50 %، وبناء على ذلك سوف تكون الرواتب بعد الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية كما هو آتي:

الدرجة الوظيفية الأولى سوف تحصل على زيادة تصل إلى 760 ألف دينار عراقي وبذلك يرتفع راتبها حتى مليون ألف دينار عراقي.

ثم الدرجات الوظيفية من الثانية وحتى الدرجة السابعة فسوف تكون الزيادة المحددة لهم هي 730 ألف دينار عراقي.

يأتي بعد ذلك الدرجة الوظيفية الثامنة، وهي سوف تكون الزيادة لهم ما يصل حتى 480 ألف دينار عراقي.

أما الزيادة الدرجة الوظيفية التاسعة على الراتب الأساسي ستصبح 400 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة

قد يرغب الموظفون في معرفة القيمة التي وصلت إليها رواتبهم بعد الزيادة التي تمت إضافتها إليه، ويمكن لهم الاستعلام عن ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: