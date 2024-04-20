موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 1445 ورابط الاستعلام المخصص

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 1445، مع انتهاء شهر أبريل الجاري بدأ الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لأن المواطنين بحاجة شديدة للمال لأنهم أنفقوا كل الراتب في شراء احتياجات عيد الفطر المبارك ويترقبون نزول الدفعة الجديدة بفارغ من الصبر، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين ظروف معيشة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها وتقدم وسائل دعم مختلفة،

كما هناك استهداف مستمر للفئات المهمشة والمعصرة لتخفيف العبء عنهم وتوفير دعم نقدي لتلبية جميع الاحتياجات عن طريق تقديم طلب جديد لوزارة الموارد الاجتماعية وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2024.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 1445

يتم اطلاق الدفعة الجديدة من مستحقات معاش الضمان الاجتماعي المطور مطلع كل شهر ميلادي، وسوف تبدأ عمليات الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024 وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن المستحقات من خلال زيارة الموقع الرسمي بالخطوات التالية:

التوجه بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم إدخال رقم الهوية. رقم السجل المدني. إضافة كود التحقق المرئي. الضغط على عرض وسوف تظهر التفاصيل كاملة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الضوابط قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها والتي تتمثل على النحو التابي